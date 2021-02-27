الفيصلي يلحق الأهلي بالاتحاد ويهزمه في 10 دقائق

عمّق الفيصلي جراح ضيفه أهلي جدة بعدما ألحق به الخسارة الثانية توالياً بفوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الأهلي مسيرته المتعثرة حيث لم يعرف الفريق طعم الفوز في آخر 4 مباريات له حيث خسر وتعادل مثلها.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة على الرغم من أنه لم يشهد تسجيل الأهداف، حيث سنحت العديد من الفرص المحققة خاصة للأهلي الذي تسابق لاعبوه على إهدارها.

وسنحت أول الفرص للأهلي للاعبه عبدالرحمن غريب الذي اخترق دفاع الفيصلي وسدد الكرة لتجد الحارس مصطفى ملائكة الذي تصدى لها لتعود للمهاجم عمر السومة الذي سددها خارج المرمى.

ورد الفيصلي سريعاً وكاد مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس أن يسجل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله أحمد أشرف برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وكثّف الأهلي هجومه وأهدر لاعبه سلطان مندش هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى الخالي من زميله عبدالرحمن غريب إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر السوري عمر السومة مهاجم الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما أضاع ركلة جزاء والتي تصدى لها الحارس مصطفى ملائكة ببراعة.

في الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه سلطان مندش بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله عبدالرحمن غريب ليسدد الكرة في الشباك.

وفرض الفيصلي سيطرته بعد هدف الأهلي وانتظر حتى الدقيقة 83 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه جوليو تافاريس.

وواصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه محمد الصيعري من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3 بعدما لعب كرة رأسية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبقي رصيد الأهلي عند النقطة 35 ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.