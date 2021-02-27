النصر يبحث عن نقاط أبها

يبحث النصر عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف أبها، ويتطلع الرائد لمواصلة صحوته حينما يستضيف العين، في ختام المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض يسعى النصر لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف أبها الجريح.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه الصعب في المرحلة الماضية أمام غريمه التقليدي الهلال 1-صفر.

ويبحث النصر عن تحقيق مركزٍ يؤهله لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل ستكون مهمة أبها صعبة للغاية إذا ما أراد الخروج من مسلسل الخسائر والابتعاد عن شبح الهبوط.

واقترب أبها كثيراً من مناطق الهبوط بعد تلقيه 3 خسائر متتالية في مبارياته الثلاث الأخيرة على حساب الاتفاق والباطن والرائد ليتراجع للمركز 13 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد صاحب المركز 14.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى الرائد لمواصلة صحوته حينما يستضيف العين الجريح.

ونجح الرائد في العودة للانتصارات بعدما اكتسح مضيفه أبها بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ليبقى في المركز 14.

وفي المقابل، أصبحت مهمة العين صعبة للغاية إذا ما أراد البقاء بعد النتائج السلبية التي قدمها هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن العين لم يخسر في آخر مرحلتين بعد تعادله أمام مضيفه أهلي جدة وضيفه ضمك 1-1 إلى أن حظوظه تقلصت بشكل كبير في البقاء موسماً آخر.

ويفصل العين 9 نقاط عن مراكز الأمان حيث يحتل المركز الأخير برصيد 15 نقطة، في حين أن أقرب مركز ينجيه من الهبوط هو المركز 13 والذي يحتله أبها برصيد 24 نقطة.