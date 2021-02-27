إيقاف البلطان لشهرين.. ومدير المركز الإعلامي حتى نهاية الموسم المقبل

أصدرت وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوم الجمعة عقوبات على رئيس نادي الشباب خالد البلطان ومدير المركز الإعلامي أحمد المسعود بسبب المقطع المرئي الذي بثته منصة النادي على حساب "تويتر".

وفي بيانها قالت الوزارة "إشارة للأحداث التي صاحبت مباراة النصر والشباب يوم السبت 13 فبراير 2021 ضمن الجولة 18 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) والمتضمن تصريحاً للاعب سيباستياو جونيور بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص في حينها، ولما تضمنه التصريح من اتهامات، اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناءً على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحيث راعت الوزارة خلال فترة التحقيقات اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث والفصل فيها حسب الاختصاص".

وأكمل البيان :فإن وزارة الرياضة ومن منطلق اختصاصاتها النظامية وفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ومدير المركز الإعلامي بالنادي، فيما يخص مقطع الفيديو المنشور، وأصدرت القرارات التالية، منع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان من مزاولة النشاط الرياضي ومن دخول النادي ومن مرافقة فرق النادي داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار ، استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ب) و(88 / 2 / ج) و (88 / 2 / د).

وأضاف البيان: إيقاع جزاء المنع من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم 2021 - 2022 على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أحمد المسعود استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ب)، أخذًا بالاعتبار تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق، كما توضح الوزارة بأنه ووفقاً لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ فإنه سيتولى نائب الرئيس في نادي الشباب مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحقه.