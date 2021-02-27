بيرد يتوج في فورمولا إي للعام الثاني على التوالي

تُوج البريطاني سام بيرد بطلا لبطولة فورمولا إي الدرعية، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة الحالية، وانطلق يوم السبت السباق الختامي من منافسات الموسم السابع من سباقات بطولة العالم للفورمولا إي.

ونجح البريطاني سام بيرد، سائق فريق جاغوار ريسينغ البريطاني، في حسم السباق لصالحه، ليفوز باللقب للعام الثاني على التوالي، وفي المرتبة الثانية، جاء الهولندي روبن فرينز، بينما حل الفرنسي جان إيريك فيرن في المرتبة الثالثة.

وأقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقاً عالمياً على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2,83 كم ومضاءة بتقنية الـ"LED"، ذات الاستهلاك المنخفض التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية المتماشية مع برامج رؤية 2030.