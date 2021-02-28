الهلال يفجر غضب "الديربي" بخماسية في شباك الفتح

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعدما فجّر عضبه بفوزه الكبير على مضيفه الفتح 5-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال بتعويض خسارته من أمام غريمه التقليدي النصر في المرحلة الماضية حينما اكتسح مضيفه الفتح 5-2.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 23 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه البيروفي آندري كاريليو الذي حول عرضية زميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو بقدمه في شباك الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وواصل الهلال هجومه ونجح هدافه الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 26 بعد تلقيه تمريرة من زميله فييتو ليسدد الكرة قوية في شباك الفتح.

ولم يتوقف هجوم الهلال وتمكن لاعبه الأرجنتيني فييتو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 40 بعدما خطف كرةً من مدافع الفتح توفيق بوحيمد وسدد الكرة قوية في الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول الفتح العودة للمباراة حيث تمكن مدافعه عمّار الدحيم بتسجيل هدف فريقه الأول عند الدقيقة 66.

وعاد الهلال مرة أخرى وتمكن من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 72 عن طريق لاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة من زميله الإيطالي جوفينكو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد الفتح سريعاً ونجح لاعبه البيروفي كويفا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81 عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 84 اختتم لاعب الهلال سالم الدوسري أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله عطيف ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 39 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق نقطتين مؤقتاً عن المتصدر الشباب الذي سيواجه ضمك الاثنين في ختام المرحلة، وبقي الفتح على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.