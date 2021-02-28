مانشستر يونايتد وتشيلسي يتعادلان سلبياً في قمة الجولة

حرم تشيلسي ضيفه مانشستر يونايتد من مواصلة الضغط على مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتعادل معه سلبيا يوم الأحد في المرحلة الـ26 من المسابقة.

على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، خيم التعادل السلبي على مباراة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد لتصب هذه النتيجة في صالح مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة وليفربول حامل اللقب.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس بفارق أربع نقاط أمام ليفربول الذي يستطيع تقليص الفارق لنقطة واحدة إذا حقق الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة. كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 50 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي ولكن بفارق 12 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر والذي استفاد كثيرا من هذا التعادل حيث تقدم خطوة جديدة على طريق استعادة اللقب. كما استفاد وست هام من هذا التعادل حيث حافظ الفريق على موقعه في المركز الرابع رغم هزيمته أمام مانشستر سيتي يوم السبت.

وقدم الفريقان أداء سريعا وحماسيا منذ بداية المباراة ولكن غياب الدقة والتركيز في أداء الهجمات حال دون استغلال الفرص التي سنحت لكل منهما خاصة في ظل التحفظ الدفاعي لكل من الفريقان. وقدم كل من الفريقين أداء قويا وجاءت الهجمات سجالا بينهما كما تعددت التسديدات القوية على المرميين من مختلف الزوايا لكن دون ترجمة هذه الفرص إلى أهداف. وعاند الحظ الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي في الدقيقة 36 عندما فشل في اقتناص الكرة برأسه وهو على بعد خطوات من المرمى لتذهب الكرة خارج المرمى وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى تشيلسي تغييرا تنشيطيا بنزول رييس جيمس بدلا من كالوم هودسون أودوي. واستأنف الفريقان أداءهما السريع والقوي في الشوط الثاني ، وكاد تشيلسي يفتتح التسجيل في الدقيقة 49 إثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة عرضية زاحفة لعبها بنيامين تشيلويل من الناحية اليسرى ووصلت إلى حكيم زياش في وسط منطقة الجزاء حيث قابلها بتسديدة مباشرة بيسراه ولكن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا تصدى لها. وعاند الحظ مانشستر في فرصتين متتاليتين ؛ جاءت الأولى بعد مجهود رائع من اللاعب ماسون غرينوود على حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدته مرت خارج الزاوية العليا لمرمى تشيلسي على يمين الحارس ، وتجددت الفرصة للفريق من هجمة صريعة منظمة في الدقيقة التالية ولكن الحارس تصدى لتسديدة سكوت ميكتوميناي. ورد تشيلسي بهجمة سريعة انطلق فيها ميسون مونت بالكرة من منتصف الملعب وتلاعب بالدفاع داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته ارتطمت بقدم أحد المدافعين لتضيع فرصة خطيرة. وباءت محاولات الفريقين فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وهي نفس نتيجة مباراة الدور الأول بينهما في مانشستر.

وتعادل كريستال بالاس مع فولهام سلبيا ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 22 نقطة لفولهام في المركز الثامن عشر.