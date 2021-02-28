"هاتريك" بريوفيتش يقود الاتحاد لانتزاع المركز الثالث

استعاد اتحاد جدة توازنه بعدما اكتسح مضيفه القادسية 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين الاتحاد بهذا الفوز لمهاجمه الصربي الكسندر بريوفيتش الذي تمكن من تسجيل هاتريك في المباراة، في حين سجّل زميله المدافع زياد الصحفي هدف.

وبدأ القادسية المباراة بشكل جيّد حيث تمكن مهاجمه من مدغشق كاروليس آندريا بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 31 بعدما حول عرضية زميله حمد اليامي برأسه في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي. وحاول الاتحاد العودة للمباراة ونجح قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين حينما ارتقى مهاجمه الكسندر بريوفيتش لعرضية زميله عبدالعزيز البيشي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته المطلقة وتمكن مدافعه زياد المولد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي رومارينيو برأسه في شباك القادسية. وكثّف الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه بريوفيتش في تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً أرضية قوية لم ينجح حارس القادسية فيصل مسرحي من الإمساك بها لتدخل الشباك. وعند الدقيقة 82 اختتم بريوفيتش أهداف الاتحاد بتسجيله الهدف الرابع بعد تلقيه عرضية من زميله سعود عبدالحميد ليسدد الكرة بقدمه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 35 نقطة ليبقى في المركز الرابع، وبقي القادسية على رصيده السابق 29 نقطة ليتراجع للمركز التاسع مؤقتاً.