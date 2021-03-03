تعادل مثير بين نابولي وساسولو

أهدر نابولي نقطتين ثمينتين في صراعه للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما سقط في فخ التعادل 3 - 3 في الوقت القاتل أمام مضيفه ساسولو اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وأضاع نابولي فرصة التقدم – ولو بصورة مؤقتة – للمركز الرابع في ترتيب البطولة، حيث بقي في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين ارتفع رصيد ساسولو إلى 36 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هدف التقدم لساسولو عبر النيران الصديقة أحرزه نيكولا ماكسيموفيتش لاعب نابولي في مرمى فريقه في الدقيقة 34، لكن بيوتر زيلينسكي سرعان ما أدرك التعادل لنابولي في الدقيقة 38.

أعاد دومينيكو بيراردي التقدم لساسولو من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، غير أن جيوفاني دي لورينزو منح التعادل لنابولي في الدقيقة 72.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، عقب تسجيل لورينزو إنسيني الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لكن فرانشيسكو كابوتو سجل هدف التعادل الثمين لساسولو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.