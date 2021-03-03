.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعادل مثير بين نابولي وساسولو

من اللقاء

تعادل مثير بين نابولي وساسولو

متابع الغاء المتابعة

روما - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أهدر نابولي نقطتين ثمينتين في صراعه للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما سقط في فخ التعادل 3 - 3 في الوقت القاتل أمام مضيفه ساسولو اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وأضاع نابولي فرصة التقدم – ولو بصورة مؤقتة – للمركز الرابع في ترتيب البطولة، حيث بقي في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين ارتفع رصيد ساسولو إلى 36 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هدف التقدم لساسولو عبر النيران الصديقة أحرزه نيكولا ماكسيموفيتش لاعب نابولي في مرمى فريقه في الدقيقة 34، لكن بيوتر زيلينسكي سرعان ما أدرك التعادل لنابولي في الدقيقة 38.

أعاد دومينيكو بيراردي التقدم لساسولو من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، غير أن جيوفاني دي لورينزو منح التعادل لنابولي في الدقيقة 72.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، عقب تسجيل لورينزو إنسيني الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لكن فرانشيسكو كابوتو سجل هدف التعادل الثمين لساسولو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء أيضا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

رونالدو يستهدف اللقب الغائب عن خزائنه رونالدو يستهدف اللقب الغائب عن خزائنه
وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة النصر الاستثمارية وزارة الرياضة توافق على تأسيس شركة النصر الاستثمارية
برشلونة يجتاز إشبيلية ويبلغ نهائي كأس إسبانيا برشلونة يجتاز إشبيلية ويبلغ نهائي كأس إسبانيا
غوارديولا: بارتوميو بريء.. وبرشلونة أفضل نادٍ في العالم غوارديولا: بارتوميو بريء.. وبرشلونة أفضل نادٍ في العالم
بيرنلي يحرم ليستر من المركز الثاني.. وشيفيلد يهزم أستون فيلا بيرنلي يحرم ليستر من المركز الثاني.. وشيفيلد يهزم أستون فيلا
تغييرات إدارية في نادي النصر تغييرات إدارية في نادي النصر

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد