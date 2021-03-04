الباطن يفرض التعادل على التعاون

أوقف الباطن مسلسل انتصارات التعاون بعدما اقتنص منه نقطة ثمينة في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في افتتاح المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الباطن أداءه المميز وحصده للنقاط حيث جمع 11 نقطة في آخر 5 مباريات "انتصر في 3 وتعادل في مباراتين".

وكانت المباراة تسير باتجاه فوز تعاوني كبير عطفاً على الأداء الذي قدّمه في الشوط الأول، حيث تمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 6 بعدما حول عرضية زميله أحمد عسيري بكرة مقصية مميزة لتستقر في شباك الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا.

وواصل التعاون هجومه وأهدر مهاجمه السنغالي عبدولاي ساني هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله سميحان النابت إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف التعاون هجومه وتمكن مهاجمه توامبا من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+3 بعدما أكمل تمريرة زميله سميحان النابت بقدمه في شباك الباطن.

وفي الشوط الثاني فرض التعاون سيطرته وسنحت للاعبه سميحان النابت فرصة خطيرة حينما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس كومبانيا الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الربع ساعة الأخيرة فرض الباطن سيطرته ونجح مهاجمه الانغولي فابيو آبرو بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 77 بعدما حول عرضية زميله الهولندي محمد الرياحي برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وواصل الباطن هجومه وتمكن قائده يوسف الشمري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 84 بعدما ارتقى لعرضية زميله الهولندي يوسف الجبلي وحول الكرة برأسه لتسكن شباك التعاون.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ الاوروغوياني كومبانيا حارس الباطن من هدفين محققين بعد تصديه لانفرادتين متتاليتين لمهاجمي التعاون عبدالله الجوعي وتوامبا لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 32 نقطة ليبقى في المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد الباطن إلى 28 نقطة ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.