برشلونة يجتاز إشبيلية ويبلغ نهائي كأس إسبانيا

واصل برشلونة صحوته وحجز مكانا لنفسه بجدارة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 - صفر على إشبيلية مساء الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى نهائي البطولة بفوزه 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق لإشبيلية الفوز على ملعبه 2 - صفر ذهابا. وحسم برشلونة مباراة الإياب لصالحه في الوقت الإضافي بعدما أنهى الوقت الأصلي بالفوز 2 - صفر وهي نفس النتيجة التي فاز بها إشبيلية ذهابا.

وقدم برشلونة اليوم نسخة جديدة من "ريمونتادا" تاريخية للفريق حيث بدد آمال إشبيلية الذي كان الأقرب للتأهل. كما أكد برشلونة أنه استعاد كثيرا من اتزانه في هذا الموسم الذي عانى فيه الأمرين.

وأنهى برشلونة الشوط أول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 فيما شهد الشوط الثاني ضربة جزاء ضائعة لإشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73. وفيما تأهب أشبيلية للخروج بهذه النتيجة ، سجل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد دقيقتين فقط من طرد فيرناندو لاعب إشبيلية ، ليدفع بيكيه باللقاء إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي، سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 95 فيما تلقى إشبيلية لطمة أخرى بطرد لاعبه لوك دي يونغ في الدقيقة 103 ليضاعف من صعوبة المهمة على الفريق ويسهل مهمة برشلونة في الخروج فائزا بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي.