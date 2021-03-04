تعادل سلبي أمام كرستال بالاس يحبط يونايتد

أهدر مانشستر يونايتد فرصة جديدة للضغط على جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس مساء الأربعاء في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الثاني على التعادل وهو الرابع له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بالمركز الثاني ولكن بفارق 14 نقطة خلف جاره ومنافسه مانشستر سيتي قبل مباراتهما سويا يوم الأحد المقبل في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وفشل مانشستر يونايتد مجددا في الضغط على منافسه "سيتي" قبل مباراة الديربي المرتقبة بينهما.