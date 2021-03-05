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إصابة بنتانكور لاعب يوفنتوس بكورونا

بنتانكور في لقاء ميلان السابق

إصابة بنتانكور لاعب يوفنتوس بكورونا

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تورينو - رويترز

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أعلن يوفنتوس بطل إيطاليا اليوم الخميس إصابة لاعب الوسط رودريغو بنتانكور بفيروس كورونا وعزله ذاتيا.

وسيغيب لاعب منتخب أوروغواي، الذي كان يلعب بانتظام مع فريق المدرب أندريا بيرلو هذا الموسم، عن مواجهة لاتسيو مطلع الأسبوع ومن غير المرجح أيضا أن يلحق بمباراة بورتو في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال في وقت لاحق.

وقال يوفنتوس في بيان "أصيب رودريغو بنتانكور بكوفيد-19 ويخضع للعزل الذاتي ولا يعاني من أي أعراض. النادي على اتصال مع السلطات الصحية المختصة".

وأصيب خوان كوادرادو وأليكس ساندرو ثنائي يوفنتوس بفيروس كورونا في يناير كما أصيب كريستيانو رونالدو بالعدوى في أكتوبر.

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