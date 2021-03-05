الاتفاق يتعادل مع النصر بعشرة لاعبين

واصل النصر مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله للمرة الثانية توالياً أمام مضيفه الاتفاق 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الاتفاق أداء جيداً في الربع ساعة الأولى بعدما فرض سيطرته وتمكن مهاجمه المغربي وليد أزارو من افتتاح التسجيل بعد مرور 3 دقائق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التونسي نعيم السليتي ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل الاتفاق هجومه وكاد لاعبه محمد الكويكبي أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية ألا أنها أصابت العارضة النصراوية.

وعند الدقيقة 27 اضطر الاتفاق لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه علي هزازي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني دفع الكرواتي ألين هورفات بالثنائي الهجومي خالد الغنّام وعبدالفتاح عسيري كبديلين لمحمد مران ومختار علي.

وفرض النصر سيطرته وبدأ مشوار البحث عن هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة للاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز لتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل النصر هجومه وتمكن مدافعه عبدالاله العمري من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 58 بعدما حول عرضية زميله مارتينيز برأسه لتسكن شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

ولم يتوقف هجوم النصر وكاد لاعبه عبدالفتّاح عسيري أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وكثّف النصر هجومه وأهدر مهاجمه البديل فراس البريكان هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله عبدالفتّاح عسيري إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر السنغالي سليمان دوكارا مهاجم الاتفاق هدفاً محققا بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الكويكبي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 31 نقطة ليتراجع للمركز السابع وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثامن.