الشباب يتعثر بالتعادل أمام القادسية

أفلت الشباب من خسارةٍ محققة أمام ضيفه القادسية بعد تعادله 1-1 في الوقت القاتل، بالمواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالرياض، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الشباب في تحقيق الفوز على القادسية في المواجهة الثالثة، بينهما هذا الموسم حيث خسر في الدور الأول 2-1 وخرج على يده مبكراً من كأس الملك.

وقدّم القادسية أداءً مميزاً في المباراة حيث كانت له المبادرة الهجومية في الشوط الأول وسنحت له فرصة محققة حينما حول مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاويتشي عرضية زميله الكولمبي دانيلو آسبريلا برأسه إلا أنها أصابت القائم.

ورد الشباب سريعاً وسنحت له فرصة محققة حينما انفرد مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا بمرمى القادسية وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها لتعود للنيجيري إيغالو الذي سددها قوية لتجد المدافع الاسترالي ريس ويليامز الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 44 تمكن النيجيري ستانلي مهاجم القادسية من افتتاح التسجيل بعد متابعته لتسديدة زميله آسبريلا العائدة من دفاع الشباب ليضعها في شباك الحارس زيد البواردي.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وكاد لاعبه تركي العمّار أن يهز شباك القادسية، حينما ارتقى لعرضية زميله الأرجنتيني بانيغا وحول الكرة برأسه لتجد الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها ببراعة.

وواصل الشباب هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرتغالس فابيو مارتينيز الذي سدد كرةً قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف الشباب هجومه وانتظر حتى الدقيقة 90+1 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه تركي العمّار الذي تلقى تمريرة من زميله المدافع حسان تمبكتي ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 45 نقطة ليبقى في الصدارة بفارق 6 نقاطه عن وصيفه الهلال الذي يواجه ضيفه الرائد في ختام مباريات اليوم، وارتفع رصيد القادسية الى 30 نقطة ليتراجع للمركز التاسع.