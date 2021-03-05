إيفرتون يصبح الرابع مؤقتاً.. وفوز صعب لتوتنهام

واصل إيفرتون صحوته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم (مؤقتا) للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه ويست بروميتش ألبيون اليوم الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وفي مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة، حقق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا 1 - صفر أيضا على مضيفه فولهام. وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، إلى 46 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما توقف رصيد ويست بروميتش عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير). ويدين إيفرتون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي ريتشارليسون، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65.

وعلى ملعب (كرافين كوتاج)، اقتنص توتنهام فوزا ثمينا 1 - صفر من مضيفه فولهام. جاء هدف توتنهام الوحيد عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل توسين أدارابيويو لاعب فولهام هدف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 19.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 42 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد فولهام عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق ثلاث نقاط خلف مراكز الأمان.