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تشيلسي يعيد ليفربول إلى الهزائم بهدف ماونت

هدف ماونت الوحيد

تشيلسي يعيد ليفربول إلى الهزائم بهدف ماونت

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لندن - د ب أ

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واصل ليفربول انهياره على ملعبه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تلقيه خسارته الخامسة على التوالي في معقله (آنفيلد) للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة، إثر هزيمته صفر - 1 أمام ضيفه تشيلسي مساء يوم الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول، الذي تلقى خسارته الخامسة في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 43 نقطة في المركز السابع ويواصل الابتعاد عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيما ارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الرابع.

وتقمص ماسون ماونت دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة 43.

ومازال ليفربول عاجزا عن تحقيق أي فوز في ملعبه بالدوري الإنجليزي منذ بداية عام 2021، حيث أخفق في الانتصار خلال مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، التي شهدت خسارته في خمس مباريات وتحقيقه تعادلين فقط، وشهدت تسجيله هدفين فقط، علما بأن آخر فوز للفريق في (آنفيلد) يعود إلى 16 ديسمبر الماضي.

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