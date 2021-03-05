سالم الدوسري يسجل هدفاً قاتلاً.. ويقرب الهلال من الصدارة

اقتنص الهلال 3 نقاطٍ ثمينة بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الرائد 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال باستغلال تعثر المتصدر الشباب بعد تعادله اليوم أمام ضيفه القادسية 1-1، ليقلص الفارق معه إلى 3 نقاط.

وشهد الشوط الأول أفضلية للهلال الذي حاول تسجيل هدف مبكر وكان قريبا من ذلك حينما تلقى مدافعه ياسر الشهراني عرضية مميزة من زميله البيروفي آندري كاريليو إلا أنه حول الكرة برأسه خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وتمكن مدافعه ياسر الشهراني من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 56 بعدما خطف الكرة من لاعب الرائد سلطان الفرحان وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وحاول الرائد العودة سريعاً وكاد مهاجمه المغربي كريم البركاوي أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الألماني مارين برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 64 تلقى الهلال ضربةً قوية بعد طرد مدافعه علي البليهي بالبطاقة الحمراء ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وكثّف الرائد هجومه بحثاً عن هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه كريم البركاوي الذي سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 69 تمكن المغربي كريم البركاوي من تسجيل هدف التعادل للرائد عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة فرض الهلال سيطرته وسنحت فرصة محققة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي حول عرضية زميله ياسر الشهراني برأسه إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه ونجح بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+3 عن طريق لاعبه سالم الدوسري الذي سدد كرةً من خطأ بعيد عن مرمى الرائد إلا أن الحارس عز الدين دوخة فشل في التعامل مع الكرة لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر، وبقي الرائد على رصيده السابق 25 نقطة ليبقى في المركز 13.