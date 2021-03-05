قرار كلوب يستفز وكيل أعمال صلاح

تسبب رامي عباس، وكيل أعمال المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بضجة كبيرة بعدما نشر تغريدة تزامنت مع استبدال موكله في مباراة الفريق أمام تشيلسي.

وقام مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، باستبدال المصري محمد صلاح، هداف الفريق في الموسمين الماضيين، عند الدقيقة 61 في القمة التي جمعت أحمر مدينة ليفربول بتشيلسي اللندني. ليقوم الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري، بالتغريد بنقطة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" جاءت متزامنة مع تغيير هداف الفريق بزميله البرتغالي ديوغو جوتا.

ولم يبدأ المصري موسمه بشكل مثالي مع الفريق الأحمر، إذ سبق وأثار التكهنات بشأن إمكانية رحيله خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة "آس" الإسبانية إذ فتح حينها الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلا.