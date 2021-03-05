هاتريك رومارينيو يمنح الاتحاد نقاط الوحدة

أنعش اتحاد جدة حظوظه في المنافسة على اللقب بعد فوزه أمام ضيفه الوحدة 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل الاتحاد تعثر المتصدر الشباب بعد تعادله أمام ضيفه القادسية 1-1 ليقلص الفارق معه إلى 7 نقاط.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين خاصة في الشوط الأول والذي لم يشهد فرصاً خطيرة باستثناء تسديدة البرازيلي هيرناني مهاجم الوحدة التي اصطدمت بالقائم، لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد سيطرته وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 52 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه فهد المولد من تعزيز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 66 بعدما خطف الكرة من لاعب الوحدة محمد القرني وواجه المرمى وسدد الكرة في الشباك.

وكثّف الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه رومارينيو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعدما تابع تسديدة زميله الصربي ألكسندر بيرجوفيتش العائدة من الحارس عبدالله العويشير ليسدد الكرة في الشباك.

وبعد الهدف الاتحادي الثالث فرض الوحدة سيطرته وتمكن مهاجمه البرازيلي هيرناني من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 74 بعدما أكمل تمريرة زميله المالي يوسف نياكاتي بقدمه في شباك الاتحاد.

وواصل الوحدة هجومه ونجح مهاجمه أحمد عبده بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84 بعدما حول عرضية زميله هيرناني برأسه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وعند الدقيقة 90+5 اختتم البرازيلي رومارينيو أهداف الاتحاد بتسجيله الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثالث له بعدما اخترق دفاع الوحدة وسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 38 ليبقى في المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن المتصدر الشباب، وبقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة ليتراجع للمركز 12.