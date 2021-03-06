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أهلي جدة يسعى للعودة للانتصارات على حساب ضمك

من مباراة الذهاب

أهلي جدة يسعى للعودة للانتصارات على حساب ضمك

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الرياض - فيصل الحربي

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يسعى أهلي جدة إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف ضمك على رديف ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الأهلي المباراة بضغوطاتٍ كبيرة بعد تراجع مستواه خاصة في آخر 4 مباريات والتي لم يعرف فيها الفريق طعم الانتصارات.

وتلقى الأهلي خسارتين متتاليتين في آخر مرحلتين من أمام الشباب بثلاثية نظيفة ومن أمام الفيصلي 2-1 في المرحلة السابقة، وتعادل في مباراتين.

ويبحث الأهلي على المحافظة على المركز الرابع على أقل تقدير بعد تقلص آماله في المنافسة على الدوري حيث يبتعد عن المتصدر الشباب بفارق 9 نقاط قبل نهاية المسابقة بـ8 مراحل.

وكان الأهلي أحد المنافسين على الصدارة هذا الموسم حيث كان يبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر الشباب إلا أن تذبذب مستواه بقيادة مدربه الصربي فلادان في المراحل الأخيرة جعله يخسر المركز الثاني ويتراجع للرابع.

ويأمل فلادان في العودة مجدداً لسكة الانتصارات لضمان المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل خاصة وأن التعثر أمام ضمك سيدخله في لعبة الحسابات المعقدة على المقعد لاسيما وأنه تنتظره مواجهة قوية أمام النصر الباحث عن المقعد الآسيوي يوم الخميس المقبل. ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف عن جاره الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل يتطلع ضمك لإنعاش حظوظه في البقاء موسماً ثالثاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث اقترب الفريق من العودة لدوري الدرجة الأولى.

ويأمل عشاق ضمك أن يعيد فريقهم سيناريو الموسم الماضي والذي كان فيه الفريق قريباً من دوري الدرجة الأولى إلا أنه انتفض في آخر 8 مراحل ونجح في البقاء.

وسيكون ضمك مطالباً بالفوز إذا ما أراد إبقاء حظوظه قائمة حيث أن الخسارة ستعني أن هبوطهم مسألة وقت خاصة وأنه يبتعد بفارق 8 نقاط عن الفتح صاحب المركز 13 وهو مركز البقاء.

ويدخل ضمك المباراة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أبها والفتح صاحبي المركزين 12 و13.

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