هاتريك ليفاندوفسكي يقود بايرن للفوز برباعية على دورتموند

انتفض بايرن ميونخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وفاز 4-2 على بروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين اليوم السبت.

وسجل دورتموند مرتين عن طريق إرلينغ هالاند، ورد ليفاندوفسكي بتسجيل ثنائية في الشوط الأول المثير. لكن ليون غوريتسكا أهدى التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 88 قبل أن يحسم ليفاندوفسكي الانتصار بتسجيل هدفه الثالث في الدقيقة 90.

وأصبح المهاجم البولندي يملك 31 هدفا قبل عشر جولات من نهاية الدوري، ويطارد الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر الذي أحرز 40 هدفا في الدوري خلال موسم 1971-1972.

ويملك بايرن، الذي يحاول حصد لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي، 55 نقطة وبفارق نقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تصدر المسابقة بشكل مؤقت بعد فوزه اليوم 3-صفر على فرايبورج وقبل أن يعود للمركز الثاني.

وكان أفضل اثنين من المهاجمين في الدوري على مستوى التوقعات في مباراة القمة بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الأول في استاد أليانز أرينا وسط غياب للمشجعين بسبب جائحة كوفيد-19.

وبعد بداية سريعة، تقدم دورتموند، الذي كان قد فاز في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، بنتيجة 2-صفر مع الوصول إلى الدقيقة التاسعة بفضل تسديدة هائلة من هالاند ومتابعة لتمريرة داخل المنطقة ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في الدوري.

لكن بايرن انتفض بشكل رائع واستحوذ على الكرة تماما وأدرك التعادل عن طريق هدفين من ليفاندوفسكي من مدى قريب في الدقيقة 26 وركلة جزاء في الدقيقة 44 بعد خطأ لمصلحة زميله كينغسلي كومان.

وتراجع أداء الفريقين بعض الشيء بعد الاستراحة وخرج هالاند من الملعب بعد مرور ساعة من اللعب بسبب الإصابة، وبدا أن دورتموند يشعر بالرضا بالخروج بالتعادل ولا يريد المخاطرة في التقدم إلى الهجوم.

وضغط بايرن من أجل تسجيل الهدف الثالث وأهدر نيكلاس زوله وتوماس مولر فرصتين بضربتي رأس كما أضاع يوشوا كيميش فرصة قرب النهاية.

لكن جوريتسكا سجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يتوج ليفاندوفسكي مستواه الرائع بإحراز الهدف الرابع عن طريق تسديدة أرضية من حافة منطقة الجزاء.