ضمك يأخذ نصيبه من الأهلي وينعش آماله في البقاء

عمّق ضمك جراح مضيفه أهلي جدة بعدما ألحق به الخسارة الثالثة توالياً بفوزه عليه 3-1 لينعش آماله في البقاء، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في ختام المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الأهلي نتائجه الهزيلة بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي حيث سبق أن خسر من الشباب 3-صفر، ومن الفيصلي 2-1 في المرحلتين السابقتين.

وكانت المباراة تسير إلى فوز أهلاوي سهل بعدما سيطر أصحاب الأرض في الشوط الأول وتسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة وهو نفس السيناريو الذي تكرر كثيراً هذا الموسم.

وسنحت أولى الفرص الأهلاوية مبكراً وتحديداً بعد مرور دقيقتين حينما تلقى مهاجمه السوري عمر السومة تمريرة مميزة أمام المرمى من زميله عبدالرحمن غريب إلا أنه أطاح بالكرة خارج الشباك.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه المغربي إدريس فتوحي أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

وعند الدقيقة 13 تمكن مهاجم الأهلي الشاب عبدالرحمن غريب من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلطان مندش ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني انقلب حال المباراة رأساً على عقب حيث فرض ضمك سيطرته وبدأ بشن هجومه على مرمى الأهلي الذي وضح على لاعبيه الارتباك.

وعند الدقيقة 55 نجح مهاجم ضمك منصور حمزي بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله الروماني بوديسكو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل ضمك سيطرته وتمكن مهاجمه الأرجنتيني زيلايا من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس محمد العويس.

وازدادت رغبة لاعبي ضمك في زيادة الغلة التهديفية ونجح مهاجمه زيلايا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 67 بعدما أكمل عرضية زميله منصور حمزي بقدمه في شباك الاهلي.

ولم يتوقف هجوم ضمك وأهدر مهاجمه زيلايا هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة أمام المرمى من زميله بوديسكو ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 20 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير وبفارق 5 نقاط فقط عن الرائد صاحب المركز 13 وهو مركز البقاء، وبقي الأهلي على رصيده السابق 36 نقطة ليبقى في المركز الرابع>