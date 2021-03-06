كلوب: عدم التأهل إلى "الأبطال" لن يدفع نجوم الفريق إلى الرحيل

لا يتوقع يورغن كلوب مدرب ليفربول رحيل لاعبيه عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونال ليفربول لقب الدوري بسهولة في الموسم الماضي لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وأبلغ كلوب الصحفيين "أعلم مدى ولاء اللاعبين. لسنا في وضع سيأتي فيه أي لاعب والقول ‭"‬حسنا، لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لذلك سأرحل‭"‬. هذا لن يحدث. أنا على دراية بهم".

وشارك ليفربول في دوري الأبطال في آخر أربعة مواسم ونال اللقب في 2019 لكن في المواسم الستة التي سبقت ذلك لعب في الدوري الأوروبي في خمسة منها. وأشار كلوب إلى أن الفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل لن يؤدي إلى انهيار.

وأضاف "هذا النادي لن يبتعد بشكل معتاد عن دوري الأبطال، نمر بعام صعب ونعلم ذلك، لكن إمكانات وقوة هذا النادي مختلفة تماما".

وتابع "بالتأكيد لا أفكر فيما حدث هنا في الماضي لكن ما يمكنني قوله إننا لا نشعر بالقلق بشأن مستقبل النادي لأننا في أيد أمينة".