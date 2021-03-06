يوفيتش: لا أستبعد البقاء في فرانكفورت وعدم العودة إلى الريال

أكد لاعب كرة القدم الصربي الدولي لوكا يوفيتش أنه سيفكر في مستقبله عندما ينتهي الموسم الحالي مشيرا إلى أن البقاء في إنتراخت فرانكفورت الألماني أمر وارد.

ويلعب يوفيتش في إنتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال يوفيتش في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت : "سأفكر في مستقبلي عندما ينتهي الموسم الحالي... كل شيء ممكن".

وأوضح: في الوقت الحالي ، أفكر فقط في إنتراخت ، وأجتهد للأظهر بأفضل مستوياتي في المباريات المقبلة.

ولعب يوفيتش لفريق إنتراخت فرانكفورت بين عامي 2017 و2019 وسجل للفريق 25 هدفا في 52 مباراة قبل انتقاله لريال مدريد.

ولكن اللاعب لم يستطع فرض نفسه على تشكيلة الريال ليعود إلى فرانكفورت في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووصف يوفيتش عودته إلى إنتراخت على سبيل الإعارة قائلا : "انتقال جيد لأن الكثير من الأشياء تناسبني هنا".

ويحتل إنتراخت فرانكفورت المركز الرابع في الدوري الألماني (بوندسليغا) حيث ينافس على حجز مكان بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.