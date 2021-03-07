برشلونة يواصل انتصاراته بثنائية على أوساسونا

واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وصنع هدفين ليقود برشلونة إلى تمديد انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه أوساسونا اليوم السبت في المرحلة الـ26 من المسابقة.

وانفرد برشلونة مؤقتا بوصافة الدوري الإسباني اثر فوزه الثمين اليوم في ختام مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ النادي حيث جاء الفوز اليوم قبل انتخاب رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات المقررة غدا الأحد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وثلاث نقاط أمام ريال مدريد قبل مباراة ديربي العاصمة الإسبانية غدا الأحد بين أتلتيكو والريال ضمن فعاليات المرحلة نفسها.

والفوز هو الثالث على التوالي لبرشلونة في المسابقة وهو العاشر للفريق مقابل تعادل واحد فقط في آخر 11 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

ويمثل الفوز اليوم ، بعد انتصارين متتاليين على إشبيلية في الدوري وكأس الملك الأسبوع الماضي ، دفعة معنوية هائلة لبرشلونة قبل المواجهة الصعبة مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا علما بأن سان جيرمان فاز على برضلونة 4 - 1 في عقر داره ذهابا.

وحسم برشلونة الشوط الأول بهدف نظيف سجله جوردي ألبا في الدقيقة 30 ، ثم أضاف البديل إليكس موريبا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 83. وصنع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة هدفي المباراة ليساهم بقدر كبير في تحقيق الفوز الثمين الذي جمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر. وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة عشرة على التوالي في الدوري الإسباني ؛ حيث كانت آخر هزيمة مني بها الفريق في المسابقة عندما سقط أمام قادش 1 - 2 في الخامس من ديسمبر الماضي.

وفرض برشلونة سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة وحاصر أوساسونا في منطقة الجزاء معظم الوقت لكن دون فعالية كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.

وفي المقابل، كانت أول فرصة خطيرة لأوساسونا في المباراة اثر هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 14 وصلت منها الكرة إلى كيكي بارخا الذي هيأ لنفسه الكرة على حدود منطقة الجزاء في حراسة لاعبي برشلونة وسددها بيسراه لكن الألماني مارك أندري تير شتيجن تصدى لها وأبعد الكرة لركنية. ورغم استمرار هيمنة برشلونة بشكل كبير على مجريات اللعب ، شكلت الهجمات القليلة لأوساسونا بعض الخطورة على مرمى الضيوف.

وبدا أن الحظ حالف برشلونة اثر انفراد لميسي في الدقيقة 20 لم يجد معه الحارس سوى التقدم أمام منطقة الجزاء لقطع الكرة من أمام ميسي ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس للتعامل مع الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ، ولكن الحكم ألغى القرار بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) واكتشاف وقوع ميسي في مصيدة التسلل قبل أن يلمس الحارس الكرة. ونال صامويل أومتيتي مدافع برشلونة إنذارا في الدقيقة 26 للخشونة مع روبرتو توريس لاعب أوساسونا.

وأسفرت محاولات برشلونة أخيرا عن هدف التقدم في الدقيقة 30 من أول هجمة اتسمت بالفعالية. وجاء الهدف اثر تمريرة طولية لعبها ميسي ووصلت منها الكرة إلى جوردي ألبا خلف دفاع أوساسونا ليتوغل ألبا داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية في المرمى. وتصدى تير شتيجن مجددا لفرصة ذهبية لأوساسونا في الدقيقة 34 ليحرم أصحاب الأرض من التعادل بعد التصدي لتسديدة روبن غارسيا سانتوس. وواصل برشلونة سيطرته في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكن دون فاعلية لينتهي الشوط بتقدمه 1 - صفر.

ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني ؛ حيث واصل برشلونة تفوقه وضغطه على أصحاب الأرض الذين تراجع مستواهم في الشوط الثاني ولجأوا للتأمين الدفاعي بشكل أكبر.

ورغم تراجع مستوى أوساسونا ، شكلت هجمات الفريق بعض الخطورة على مرمى برشلونة ولكنها لم تسفر عن شيء ليظل التقدم للفريق الكتالوني. وأسفرت محاولات برشلونة عن هدف الاطمئنان في الدقيقة 83 بتوقيع البديل إليكس موريبا اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة من ميسي وصلت منها الكرة إلى موريبا على حدود منطقة الجزاء ليتلاعب بدفاع أوساسونا ثم سددها في زاوية صعبة للغاية على يمين الحارس ليكون الهدف الثاني لبرشلونة الذي قضى على آمال مضيفه في التعادل.