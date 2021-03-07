سولشاير يؤكد تفوقه على غوارديولا.. ويوقف سلسلة امتدت 28 مباراة

أكد النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تفوقه على نظيره الإسباني بيب غوارديولا في المواجهات المباشرة بعد ديربي مانشستر الذي أقيم يوم الأحد.

وظفر مانشستر يونايتد بالنقاط الثلاث أمام غريمه مانشستر سيتي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير بعد هدفين تعاقب على تسجيلهما كل من البرتغالي برونو فيرنانديز والإنجليزي لوك شاو. وبعد هذا الفوز يكون سولشاير حقق انتصاره الرابع على غوارديولا في المواجهات المباشرة من أصل 8 جمعتهما منذ موسم 2018-2019.

وحقق يونايتد فوزه الأول مع سولشاير أمام غوارديولا في ملعب الاتحاد في ذهاب الموسم الماضي على ملعب الاتحاد قبل هزيمته إياباً بثنائية نظيفة، فيما كان الفوز الآخر في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الماضي.

وجاءت انتصارات غوارديولا على سولشاير في 3 مناسبات، الأولى في إياب الدوري من موسم 2018-2019، والثانية والثالثة كانتا في ذهاب كأس الرابطة للموسم الماضي والحالي.

واستطاع سولشاير بقيادته مانشستر يونايتد في فوز يوم الأحد إلى كسر سلسلة الفوز المتتالية التي بدأها مانشستر سيتي في التاسع عشر من ديسمبر 2020، والتي وصلت إلى 21 مباراة متتالية، كما تعود آخر خسارة للفريق الأزرق في جميع البطولات إلى 21 نوفمبر من العام الماضي أمام توتنهام.