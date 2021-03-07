يوفنتوس يقلب النتيجة على لاتسيو ويقترب من "الثاني"

قلب فريق يوفنتوس تأخره بهدف أمام ضيفه لاتسيو إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أودينيزي على ساسولو 2 - صفر وتعادل سبيزيا مع بينفينتو 1 - 1.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله خواكين كوريا في الدقيقة 14 وتعادل يوفنتوس بهدف سجله أدريان رابيو في الدقيقة 39، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السابع.