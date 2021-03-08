كين وبيل يقودان توتنهام لفوز كبير على كرستال بالاس

سجل هاري كين وغاريث بيل ثنائية لكل منهما ليحقق توتنهام فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه كريستال بالاس ويتقدم للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأثبت بيل المعار لتوتنهام مجددا أنه أعاد اكتشاف قدراته بتسجيل أول هدفين لفريقه في الدقيقتين 25 و49 بعد أن أدرك كريستيان بنتيكي التعادل قبل الاستراحة. لكن زميله كين هو من خطف كل الأضواء بعد أن سجل ثنائية أيضا وصنع هدفين. وسجل كين الهدف الثالث لفريقه في اللقاء في الدقيقة 52 بتسديدة رائعة وأكمل الثنائية الشخصية في الدقيقة 76 قبل استبداله.

وبهذا الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري تخطى توتنهام منافسه ليفربول حامل اللقب ووست هام في الترتيب برصيد 45 نقطة من 27 مباراة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي الرابع الذي يلتقي مع إيفرتون يوم الاثنين.

وتجرع بالاس أول هزيمة له في أربع مباريات ليبقى في المركز 13 برصيد 34 نقطة من 28 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط على فولهام صاحب المركز 18.