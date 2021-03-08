.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كين وبيل يقودان توتنهام لفوز كبير على كرستال بالاس

فرحة بالأهداف

كين وبيل يقودان توتنهام لفوز كبير على كرستال بالاس

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سجل هاري كين وغاريث بيل ثنائية لكل منهما ليحقق توتنهام فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه كريستال بالاس ويتقدم للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأثبت بيل المعار لتوتنهام مجددا أنه أعاد اكتشاف قدراته بتسجيل أول هدفين لفريقه في الدقيقتين 25 و49 بعد أن أدرك كريستيان بنتيكي التعادل قبل الاستراحة. لكن زميله كين هو من خطف كل الأضواء بعد أن سجل ثنائية أيضا وصنع هدفين. وسجل كين الهدف الثالث لفريقه في اللقاء في الدقيقة 52 بتسديدة رائعة وأكمل الثنائية الشخصية في الدقيقة 76 قبل استبداله.

وبهذا الانتصار الثالث له على التوالي في الدوري تخطى توتنهام منافسه ليفربول حامل اللقب ووست هام في الترتيب برصيد 45 نقطة من 27 مباراة متأخرا بنقطتين عن تشيلسي الرابع الذي يلتقي مع إيفرتون يوم الاثنين.

وتجرع بالاس أول هزيمة له في أربع مباريات ليبقى في المركز 13 برصيد 34 نقطة من 28 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط على فولهام صاحب المركز 18.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

مورينيو يسخر من المنتقدين بعد فوز توتنهام العريض مورينيو يسخر من المنتقدين بعد فوز توتنهام العريض
كين وبيل يقودان توتنهام لفوز كبير على كرستال بالاس كين وبيل يقودان توتنهام لفوز كبير على كرستال بالاس
لابورتا يشيد بموقف ميسي.. ويسترجع ذكرى كرويف لابورتا يشيد بموقف ميسي.. ويسترجع ذكرى كرويف
"يويفا" يوقف حكم مباراة باشاك وباريس حتى نهاية الموسم
اقتراب من الاتفاق على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد اقتراب من الاتفاق على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد
لايبزيغ يدفع مليون يورو لليفربول بسبب لايبزيغ يدفع مليون يورو لليفربول بسبب "القيود"

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد