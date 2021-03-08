مايكون يعود ويعزز دفاع النصر قبل مواجهة الأهلي

شارك البرازيلي مايكون مدافع نادي النصر في تدريبات فريقه يوم الأحد استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد البرازيلي إلى الفريق العاصمي بعدما تقدم بفسخ عقده مع النادي في يناير الماضي قبل مواجهة كأس السوبر أمام الهلال.

وقرر البرازيلي بشكل مفاجئ فسخ عقده مع النادي قبيل مواجهة الهلال بـ72 ساعة في نهائي كأس السوبر في نهاية يناير الماضي، ليرفض حينها المشاركة في اللقاء ويقرر المغادرة إلى البرازيل لإكمال إجراءات فسخ عقده بسبب عدم استلامه رواتب 6 أشهر، بحسب تصريحات وكيل أعماله.

ونجحت الإدارة لاحقاً في إنهاء مشكلة رواتبه وإعادته مرة أخرى للفريق، ووصل بعدها إلى البحرين لحين انتهاء فترة الحجر الصحي وتدرب خلالها مع نادي الرفاع البحريني.

ويلعب النصر مباراته القادمة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أملا في الاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2021-2022.