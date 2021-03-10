الأهلي والنصر يتناصفان "الفوز" في دوري المحترفين

يأمل أهلي جدة أن يكسر التعادل في عدد مرات الفوز مع غريمه النصر في اللقاء الذي سيجمعهما برديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في كلاسيكو ملتهب بختام المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل أنصار الأهلي أن يعود فريقهم إلى سكة الانتصارات من الباب الكبير، بعد تعثرهم في المراحل الخمس الماضية حيث تعادل في مباراتين وخسر آخر 3 مباريات.

ويتعادل الأهلي مع النصر في عدد مرات الفوز منذ انطلاق دوري المحترفين حيث فاز الطرفان 8 مرات لكل فريق وتعادلا 9 مرات.

ويملك الأهلي الأفضلية في سلسلة عدم الخسارة بواقع 6 مباريات متتالية ابتداءً من شهر أبريل 2011 حتى شهر أغسطس 2013.

ولم يعرف الأهلي طعم الخسارة أمام النصر في آخر 3 مواجهات بينهما حيث تعادلا في مباراتين وانتصر الأهلي في مباراة الدور الأول.

وعلى صعيد مواجهاتهما في الدور الثاني التقى الفريقان في 12 مباراة ونجح الأهلي بتحقيق الفوز في 4 مباريات مقابل 3 انتصارات للنصر، وتعادلا في 5 مباريات.

وسجّل الأهلي أكبر نتيجة بين الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين حينما فاز على النصر بنتيجة 4-2 في عام 2015، في حين أن أعلى نتيجة سجلت في مواجهات الفريقين في الدوري بجميع مسمياته كانت لصالح النصر حينما انتصر 6-1 عام 96.