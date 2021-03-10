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الأهلي يصطدم بالنصر في كلاسيكو النهوض

من مواجهة الذهاب

الأهلي يصطدم بالنصر في كلاسيكو النهوض

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الرياض - فيصل الحربي

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سيكون ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة مسرحاً لقمة نارية تجمع أهلي جدة أمام ضيفه النصر، في كلاسيكو مثير، في ختام المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الفريقان عن العودة لسكة الانتصارات حيث لم يعرف الأهلي طعم الفوز في آخر 5 مواجهات، في حين أن النصر لم ينتصر في آخر مباراتين. ويدخل الأهلي المباراة وهو مثقل بالجراح بعد نتائجه الهزيلة خاصة في آخر 3 مباريات والتي خسر فيها من أمام الشباب والفيصلي وضمك.

ويأمل الصربي فلادان مدرب الأهلي أن يحقق فريقه 3 نقاطٍ تخفف من حدة الغضب الجماهيري الكبير على أداء الفريق في مبارياته الخمس الأخيرة. وكان فلادان قريباً من مغادرة منصبه بعد الخسارة من أمام ضمك 3-1 في المرحلة الماضية، إلا أن ادارة ناديه قررت منح المدرب فرصةً أخيرة.

ويعلم الأهلاويون أن الخسارة قد تصعب موفقه في الحصول على مقعدٍ آسيوي خاصة بعد دخول أندية التعاون والاتفاق والنصر للمنافسة على المركز الرابع. ومضى على آخر فوزٍ أهلاوي أكثر من شهر حيث أن آخر انتصار للفريق كان على الوحدة يوم 5 فبراير الماضي حينما اكتسحه 4-2.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن التعاون صاحب المركز الخامس و5 نقاط عن النصر السابع. وفي المقابل يدخل النصر المباراة بظروف أحسن من مضيفه حيث أن الفريق جمع 5 نقاط في آخر 3 مباريات حينما انتصر على غريمه التقليدي الهلال وتعادل أمام أبها والاتفاق.

وتنفس الكرواتي ألين هورفات مدرب النصر الصعداء بعد تأكد مشاركة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد شفائه من الإصابة التي غيبته عن آخر 3 مباريات، بالإضافة إلى عودة المدافع البرازيلي مايكون والذي سيكون أساسياً بعد غيابه أكثر من 40 يوماً بسبب مشاكل مالية مع إدارة النادي.

وأبدى مايكون جاهزيةً كبيرة خاصة وأنه استغل فترة الحجر الصحي 14 يوماً في العاصمة البحرينية المنامة بأداء التدريبات مع نادي الرفاع، قبل أن يعود للرياض وينضم في التدريبات يوم الأحد الماضي.

ويعلم النصراويون أن هذه المباراة قد تكون الفرصة الأخيرة إذا ما أراد الحصول على المركز الرابع كون فوزه سيقلص الفارق مع الأهلي الرابع إلى نقطتين قبل نهاية المسابقة بـ7 مراحل.

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