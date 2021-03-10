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التعاون يهزم أبها بهدف النابت

هدف النابت الوحيد في اللقاء

التعاون يهزم أبها بهدف النابت

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الرياض - فيصل الحربي

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استعاد التعاون نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام ضيفه أبها 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم استعاد التعاون نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه أبها 1-صفر.

ونجح التعاون بالعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عقب تعادله أمام الباطن 2-2، ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف عن الاهلي الذي سيواجه النصر غداً في ختام المرحلة.

ووجد التعاون صعوبةً كبيرة حيث انتظر حتى الدقيقة 72 والتي شهدت تسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه سميحان النابت الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك أبها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 35 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وبقي أبها على رصيده السابق 28 نقطة ليتراجع للمركز 12 مؤقتاً.

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