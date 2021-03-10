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القادسية يرفض الخسارة أمام العين ويعود بالنتيجة 3 مرات

تقدم العين بالنتيجة 3 مرات

القادسية يرفض الخسارة أمام العين ويعود بالنتيجة 3 مرات

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الرياض - فيصل الحربي

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اقتنص القادسية نقطةً ثمينة من أمام ضيفه العين بعد تعادلهما 3-3، في المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام اقتنص القادسية نقطةً ثمينة من أمام ضيفه العين بعد تعادلهما 3-3.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرةً حيث سنحت فرصة التقدم للقادسية بعد حصوله على ركلة جزاء عند الدقيقة 22 إلا أن لاعبه حسن العمري أهدرها، ليتمكن لاعب العين حسين حلواني بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 33، ليرد القادسية سريعاً ويسجل هدف التعادل عند الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه النيجيري ليك جيمس لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1

وفي الشوط الثاني تواصلت اثارة المباراة حيث تمكن البرازيلي جيترسون مهاجم العين من تسجيل هدف الثاني عند الدقيقة 73، ليرد عليه النيجيري ليك جيمس ويسجل هدف التعادل للقادسية عند الدقيقة 76.

وواصل العين أفضليته ونجح لاعبه النيجري أمادو موتاري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 79.

وعند الدقيقة 90+3 أنقذ المدغشقري كاروليس آندريا مهاجم القادسية فريقه بتسجيل هدف التعادل القاتل لتنتهي المباراة 3-3.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية الى 31 نقطة ليتقدم للمركز السابع مؤقتاً، وارتفع رصيد العين الى 17 نقطة ليبقى في المركز الأخير ويقترب من الهبوط.

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