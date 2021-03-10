مدرب بورتو: "الذكاء" سبب تأهلنا على حساب يوفنتوس

قال سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو إن لاعبي فريقه استخدموا الذكاء للتغلب على يوفنتوس في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة خلال الخسارة 3-2 بعد وقت إضافي، ليتأهل الفريق لدور الثمانية بفارق الأهداف خارج الأرض.

وكان كونسيساو ضمن آخر فريق لبورتو فاز بلقب دوري الأبطال في 2004 بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، وكان العقل المدبر لأهم فوز له في البطولة منذ ذلك الحين.

وسيطر بورتو، الذي فاز 2-1 ذهابا، على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف سجله سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء، وتصدى الفريق لهجمات يوفنتوس في الشوط الثاني والوقت الإضافي بعد طرد مهاجمه مهدي طارمي في الدقيقة 54.

وأحرز فيدريكو كييزا ثنائية ليمنح يوفنتوس الفرصة في خوض وقت إضافي، لكن بورتو سجل الهدف الثاني خارج أرضه من ركلة حرة نفذها أوليفيرا وكافح خلال الدقائق المتبقية بعد هدف أدريان رابيو ليدرك التعادل 4-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لكن بورتو تأهل لأنه سجل أهدافا أكثر خارج أرضه.

وجاء الانتصار في ذكرى مرور 17 عاما على فوز بورتو على مانشستر يونايتد بشكل مثير ليقدم مورينيو نفسه للعالم باحتفاله الأيقوني على خط التماس في أولد ترافورد.

وقال كونسيساو للصحافيين "الطرد كلفنا الكثير قبل أن نلعب بذكاء. ندرك أننا سنعاني في مواجهة يوفنتوس لكن حتى بعشرة لاعبين صنعنا عدة فرص للتسجيل، ما يدل على قدرتنا وطبيعتنا التنافسية".

وبلغ بورتو دور الثمانية أربع مرات منذ انتصاره في 2004، لكنه لم يتغلب على فريق بحجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في آخر ست سنوات ووصيف بطل دوري الأبطال في 2015 و2017.