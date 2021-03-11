الرياض وجدة تستضيفان 3 مجموعات في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة وجميع أطراف اللعبة.

وفي منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها في الفترة من 14-30 أبريل، تستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية، في حين تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة.

أما في منطقة شرق آسيا فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقرراً في الفترة 21 أبريل إلى 7 مايو، حيث سيكون الموعد الجديد خلال شهري يونيو يوليو 2021، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة كوفيد-19. وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقاً تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وتقرر أيضاً تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة شرق آسيا، حيث ستقام الآن بنظام التجمع في ذات الدول التي تستضيف المجموعات التي يتأهل إليها الفائزون من كل مباراة في الأدوار التمهيدية.

وضمن عملية تقييم طلبات الاستضافة، والتي كانت مفتوحة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، تم وضع مجموعة من المتطلبات لضمان تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة.

وتتضمن هذه المعايير أيضاً وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة، سهولة رحلات السفر والوضع الصحي في الدولة المضيفة، إلى جانب وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات، والأهم فرض إجراء فحوصات كوفيد-19 بشكل إلزامي على جميع اللاعبين والمسؤولين، بحيث يتحمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل التكاليف.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: باسم أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أشكر الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها في استضافة مباريات مسابقات الأندية، والتزامها بضمان مواصلة منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والفرق والحكام والمسؤولين.

وأضاف: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممتن للدعم الذي تقدمه لجنة المسابقات وشركاؤنا التجاريون، حيث نواصل رعاية مصالح أطراف اللعبة خلال سعينا لضمان تنظيم ناجح لمسابقات الأندية في موسم 2021.