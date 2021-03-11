بوكيتينو: التفكير الإيجابي ساعدنا على التأهل

طالب ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان لاعبيه بالابتعاد عن الأفكار السلبية خلال التعادل 1-1 مع برشلونة يوم الأربعاء ليكمل تفوقه 5-2 في النتيجة الإجمالية ويبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وودع باريس سان جيرمان البطولة بشكل مذل في 2017 أمام برشلونة بعدما انتصر الفريق الإسباني 6-1 في الإياب ليقلب خسارته 4-صفر في الذهاب في دور الستة عشر ولفترة قصيرة بدا أن بطل فرنسا سيواجه ليلة صعبة باستاد بارك دي برينس.

وبعدما منح كيليان مبابي، الذي أحرز ثلاثية في مباراة الذهاب باستاد كامب نو، التقدم لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء عكس مجريات اللعب أدرك ليونيل ميسي التعادل بتسديدة مذهلة من 25 مترا قبل أن ينبري لركلة جزاء عقب تدخل من لافين كورزاوا على أنطوان غريزمان.

وكان يمكن للاعب الأرجنتيني أن يضع برشلونة على بعد هدفين من اللجوء لوقت إضافي أمام باريس سان جيرمان الذي افتقر للإبداع وكان مهتزا، لكن كيلور نافاس تصدى لركلة الجزاء ليهدر ميسي أول ركلة له في البطولة منذ 2015.

وقال بوكيتينو "كنا نفكر كثيرا في الشوط الأول. كنا نفكر كثيرا في التأهل ولم نلعب بالقدر الكافي. طالبت اللاعبين بالابتعاد عن التفكير السلبي والتركيز على المباراة. لم نكن سعداء بالأداء في الشوط الأول وقلنا ذلك للاعبين".

وعانى باريس سان جيرمان من خروج مرير آخر في 2019 عندما فرط في تقدمه 2-صفر في ملعب مانشستر يونايتد ليخسر على ملعبه في إياب دور الستة عشر. وبلغ الفريق الفرنسي المباراة النهائية في الموسم الماضي ونجح أخيرا في تجاوز شبح 2017.

ويدين باريس سان جيرمان لحارسه نافاس الذي نال ثلاثة ألقاب متتالية بدءا من 2016 مع ريال مدريد وقدم أداء رائعا أمام برشلونة أمس الأربعاء.

وقبل إنقاذ ركلة جزاء من ميسي أبعد الحارس الكوستاريكي ثلاث فرص من عثمان ديمبلي بالإضافة إلى إنقاذه عدة محاولات بعد الاستراحة. وقال بوكيتينو عن حارسه "قدم أداء مذهلا".

وتحدث رونالد كومان مدرب برشلونة عن أن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الأول. وأضاف "كنا نستحق أكثر من ذلك بالنظر لما قدمناه. كان يجب أن نتقدم 2-1 على الأقل قبل الاستراحة. لو كنا تقدمنا مع نهاية الشوط الأول لاختلف الشوط الثاني تماما".