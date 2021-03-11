حمدالله يعود للتسجيل ويمنح النصر نقاط الأهلي

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على مضيفه أهلي جدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها رديف ملعب مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة عودة الثنائي السوري عمر السومة والمغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجمي الأهلي والنصر إلى التسجيل من جديد حيث نجح الأول بتسجيل هدف فريقه الوحيد في حين تمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز لفريقه.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول حيث غابت الفرص الخطيرة باستثناء هجمة لكل فريق حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للاعب النصر خالد الغنّام الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ورد الأهلي سريعاً وسنحت فرصة محققة لمهاجمه السوري عمر السومة الذي تلقى تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الاسترالي براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 41 تمكن مدافع النصر عبدالاله العمري من تسجيل هدف السبق بعدما ارتقى لعرضية زميله الأرجنتيني مارتينيز وحول الكرة برأسه في شباك الاهلي.

وفي الشوط الثاني مالت الأفضلية للأهلي الذي كثّف بحثه عن هدف التعادل والذي أتى عند الدقيقة 58 بعدما تلقى مهاجمه عمر السومة تمريرة من زميله عبدالرحمن غريب ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك النصر.

وفي الربع ساعة الأخيرة تحسن مستوى النصر وكاد لاعبه المغربي نور الدين مرابط أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها لتصطدم بالقائم.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه نور الدين مرابط الذي سدد كرةً أرضية قوية تصدى لها الحارس محمد العويس بصعوبة.

وكثّف النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 بعد تلقيه تمريرة من زميله علي الحسن ليروض الكرة بصدره ويسددها بقوة لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة في الدقائق الأخيرة إلا أن فرصه لم تشكل خطراً على دفاع النصر لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 2-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز السادس وبفارق نقطتين عن التعاون والأهلي صاحبي المركزين الرابع والخامس.