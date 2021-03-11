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رأسية كاير تمنح ميلان تعادلاً ثميناً في ملعب مانشستر يونايتد

فرحته بالهدف

رأسية كاير تمنح ميلان تعادلاً ثميناً في ملعب مانشستر يونايتد

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مانشستر - د ب أ

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اقترب ميلان الإيطالي من التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما انتزع تعادلا ثمينا بطعم الفوز 1 - 1 من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي تقاسمه الفريقان من حيث السيطرة، لينتهي بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الشاب أماد دياللو في الدقيقة 50، لكن ميلان أحرز هدف التعادل عن طريق سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح يكفي ميلان التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه (سان سيرو) الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدور القادم، فيما يتعين على مانشستر يونايتد الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1 - 1 لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.

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