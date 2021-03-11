.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غوارديولا ينتقد حكم الفيديو بعد حرمان سيتي من ركلة جزاء

من اللقاء

غوارديولا ينتقد حكم الفيديو بعد حرمان سيتي من ركلة جزاء

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

بدا بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حيرة بعد حرمان فريقه من ركلة جزاء واضحة خلال الفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

ورغم أن الواقعة لم تؤثر على النتيجة، إذ انتصر سيتي 5-2 ليتقدم بفارق 14 نقطة في الصدارة لكن غوارديولا وصفها بأنها لا تصدق. وكانت النتيجة التعادل 1-1 عندما سقط فيل فودين في تدخل مع أليكس مكارثي بعدما فشل حارس ساوثهامبتون في إبعاد الكرة.

ولم يسقط فودين لكنه فقد الأفضلية، ولم يحتسب الحكم جوناثان موس ركلة جزاء أو حتى بعد تدخل حكم الفيديو المساعد. ولم يعتبر الحكم أن مكارثي ارتكب خطأ رغم أن الإعادة تظهر عكس
ذلك.

وقال غوارديولا "الحكام محترفون، وعليهم القيام بواجبهم. نحن سعداء بالفوز 5-2 لكن في تلك اللحظة النتيجة كانت التعادل 1-1 في مباراة صعبة وكان (ساوثهامبتون) أفضل منا. "(قرار) ركلة الجزاء لا يصدق. لم أفهمه. ربما في يوم ما سيتم شرح اللوائح بشأن حكم الفيديو".

وتعرضت تقنية حكم الفيديو لانتقادات في الأسابيع الأخيرة بعد حرمان فولهام من هدف أمام توتنهام هوتسبير بسبب لمسة يد قاسية.

وتابع غوارديولا "هدف فولهام ضد توتنهام لم يُحتسب. ليس لي أي موقف ضد توتنهام لكني لا أفهم كيف تم إلغاء الهدف. هناك أشياء لا أفهمها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم ارتفاع غير مسبوق لولادات التوائم في العالم
مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

الأكثر قراءة

حمدالله يعود للتسجيل ويمنح النصر نقاط الأهلي حمدالله يعود للتسجيل ويمنح النصر نقاط الأهلي
مورينيو يدعم مدرب الهلال في تجربته الجديدة مورينيو يدعم مدرب الهلال في تجربته الجديدة
كلوب يقلل من حظوظ ليفربول في كلوب يقلل من حظوظ ليفربول في "الأبطال"
رونالدو يطلب العودة إلى ريال مدريد رونالدو يطلب العودة إلى ريال مدريد
رسمياً.. السعودية تستضيف مباريات المجموعة الرابعة رسمياً.. السعودية تستضيف مباريات المجموعة الرابعة
هاتريك غوميز يعيد الهلال إلى الصدارة على حساب الشباب هاتريك غوميز يعيد الهلال إلى الصدارة على حساب الشباب

قبل أن تذهب

تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة
تعرف على أبرز الملفات التي تواجه حكومة الدبيبة الليبية الجديدة

اكتشف المزيد