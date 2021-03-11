فيدال يخضع لجراحة في الركبة

أعلن إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس أن لاعب الوسط أرتورو فيدال سيغيب عن اللعب للخضوع لجراحة في الركبة يوم الجمعة.

وسيعالج اللاعب التشيلي مشكلة بغضروف الركبة اليسرى عبر جراحة بالمنظار في روزانو جنوب ميلانو. وعانى فيدال (33 عاما) من عدة إصابات هذا الموسم وتقلصت مشاركاته في الأشهر الأخيرة ما أعاد الحياة لكريستيان إريكسن.

ويحل إنتر ضيفا على تورينو المهدد بالهبوط يوم الأحد ويبدو في طريقه لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري والاقتراب من لقبه الأول في المسابقة خلال 11 عاما. ويتصدر إنتر الدوري حاليا بفارق ست نقاط عن غريمه ميلان.