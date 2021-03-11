لوف: اخترت الوقت الأنسب.. وحان تجهيز منتخب ألمانيا لـ2024

قال يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم اليوم الخميس إنه اختار توقيت الرحيل عقب بطولة أوروبا هذا الصيف بعد 15 عاما في المنصب للسماح لخليفته ببناء فريق قوي للمنافسة في بطولة أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده.

وقاد لوف، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، المنتخب الألماني لإحراز لقب كأس العالم 2014 وكأس القارات 2017 لكن فريقه خرج من الدور الأول في كأس العالم 2018 ويواجه صعوبات في استعادة مستواه في السنوات الأخيرة. وخسرت ألمانيا 6-صفر أمام إسبانيا في دوري الأمم في نوفمبر في أسوأ هزيمة رسمية لها على الاطلاق.

وقال لوف في مؤتمر صحفي افتراضي "حان الوقت لتسليم الراية لمدرب مختلف. كان الإصلاح الشامل الذي بدأناه في عام 2019 هو الشيء الصحيح. ربما يفتقر الفريق الحالي نسبيا إلى الخبرة لكن لديه إمكانات رائعة".

وأضاف لوف في المؤتمر مع فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم وأوليفر بيرهوف مدير المنتخب "أنا مقتنع تماما أن هذا الجيل الشاب قد يبلغ ذروته على الأرجح بحلول عام 2024 مع بطولة أوروبا في أرض الوطن". وستستضيف ألمانيا بطولة 2024 وقال لوف إنها ستثير نفس الحماس في البلاد مثل كأس العالم 2006.

وأضاف "هذه البطولة مثلما حدث في 2006 ستثير حماسا كبيرا وستكون فرصة لضخ أفكار ودوافع ودماء جديدة "لا أرى نفسي في هذا المنصب في عام 2024 وأعتقد أنه إذا تحدثنا عن تجديد الدماء فهذا هو الوقت المناسب لمنح المدرب الجديد الوقت اللازم".

وانضم المدرب البالغ من العمر 61 عاما إلى المنتخب الألماني كمساعد للمدرب يورغن كلينسمان في 2004 قبل أن يتولى المسؤولية في 2006. وساعد الفريق على الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2008 قبل الفوز بكأس العالم بعد ستة أعوام لاحقة، وقاده في 189 مباراة وحقق 120 انتصارا وخسر 31 مرة.

وكانت أولى مهام لوف، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني، التدريبية الكبيرة مع شتوتغارت في 1996. وعمل في أندية في تركيا والنمسا قبل انضمامه للمنتخب الألماني كمساعد مدرب في 2004.

وحولت أساليبه في كرة القدم المنتخب الألماني إلى فريق هجومي يمتلك الكثير من المهارة بعكس الصورة السابقة للألمان أصحاب الجهد الوفير الذين كانوا يعوضون افتقارهم للمهارة بالقوة البدنية.



وكان الوصول بفريق شاب للغاية إلى قبل نهائي كأس العالم 2010 بعد انتصارات كبيرة على إنجلترا والأرجنتين أول علامة واضحة على أسلوب لوف الذي هيمن على العالم بعد أربع سنوات لاحقة.

وهز الفوز الساحق 7-1 على البرازيل صاحبة الضيافة في قبل نهائي كأس العالم 2014 عالم كرة القدم ويعد على نطاق واسع أفضل عرض للأسلوب المعتمد على التمريرات السريعة الذي مزق الدفاع البرازيلي في شوط أول مذهل.