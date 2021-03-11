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هاتريك غوميز يعيد الهلال إلى الصدارة على حساب الشباب

فرحته خلال المباراة

هاتريك غوميز يعيد الهلال إلى الصدارة على حساب الشباب

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الرياض - فيصل الحربي

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قاد الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال فريقه إلى العودة لصدارة الترتيب بعد تسجيله هاتريك في شباك الوحدة بالمباراة التي انتهت 4-2 واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة في شوطيها حيث كان الوحدة هو البادئ بالتسجيل بعد مرور 15 دقيقة حينما حول مهاجمه المالي يوسف نياكاتي عرضية زميله وليد باخشوين بقدمه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وكاد الهلال أن يرد سريعاً حينما سدد لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل الهلال هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس عبدالله العويشير.

ولم يتوقف هجوم الهلال وتمكن لاعبه فييتو من تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من الهدف الأول حينما اخترق دفاع الوحدة وسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 40 تمكن المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الهلال.

وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته وتمكن مهاجمه غوميز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 55 بعدما حول عرضية زميله سالم الدوسري برأسه في شباك الوحدة.

وكثّف الهلال هجومه ونجح غوميز بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 77 بعد تلقيه كرة من لاعب الوحدة لويس غوستافو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 45 ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن وصيفه الشباب، وبقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة ليتراجع للمركز 14.

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