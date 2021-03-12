.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ثنائية كين تقرب توتنهام من ثمن نهائي "الأوروبي"

هاري كين بعد الهدف

ثنائية كين تقرب توتنهام من ثمن نهائي "الأوروبي"

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 - صفر، اليوم الخميس ، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وسجل هاري كين هدفا المباراة لتوتنهام في الدقيقتين 25 و70. وتقام مباراة العودة في العاصمة الكرواتية زغرب يوم 18 مارس الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته بالتفاصيل والصور.. سيف العقوبات فوق حرس الأسد ويد زوجته
زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي! زلة لسان قاتلة.. نائب الدبيبة يقسم على احترام ثورة القذافي!

الأكثر قراءة

"سطو مسلح" يجبر دي ماريا على مغادرة الملعب
هازارد يصاب مجدداً.. وزيدان عاجز عن شرح الموقف هازارد يصاب مجدداً.. وزيدان عاجز عن شرح الموقف
ميسي يقترب من معادلة رقم تاريخي ميسي يقترب من معادلة رقم تاريخي
رونالدو يفجر غضبه بـ رونالدو يفجر غضبه بـ"هاتريك" في مرمى كالياري
انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر الجاري انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 من الشهر الجاري
بيليه يهنئ رونالدو بعد تحطيم رقمه القياسي بيليه يهنئ رونالدو بعد تحطيم رقمه القياسي

قبل أن تذهب

ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟
ماذا فعلت 10 سنوات من الحرب في السوريين؟

اكتشف المزيد