فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 - صفر، اليوم الخميس ، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.
وسجل هاري كين هدفا المباراة لتوتنهام في الدقيقتين 25 و70. وتقام مباراة العودة في العاصمة الكرواتية زغرب يوم 18 مارس الجاري.
ثنائية كين تقرب توتنهام من ثمن نهائي "الأوروبي"
فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 - صفر، اليوم الخميس ، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.
وسجل هاري كين هدفا المباراة لتوتنهام في الدقيقتين 25 و70. وتقام مباراة العودة في العاصمة الكرواتية زغرب يوم 18 مارس الجاري.