ثنائية كين تقرب توتنهام من ثمن نهائي "الأوروبي"

فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 2 - صفر، اليوم الخميس ، في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وسجل هاري كين هدفا المباراة لتوتنهام في الدقيقتين 25 و70. وتقام مباراة العودة في العاصمة الكرواتية زغرب يوم 18 مارس الجاري.