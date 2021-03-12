روما يقترب من ثمن النهائي بعد هزيمة شاختار بثلاثية

تقدم روما الإيطالي خطوة عملاقة نحو الصعود لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على ضيفه شاختار دونيسك الأوكراني اليوم الخميس في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وافتتح لورينزو بيليغريني التسجيل لروما في الدقيقة 23، فيما أضاف زميلاه ستيفان الشعراوي وجيانلوكا مانشيني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و77.

أصبح يكفي روما الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة الذي سيقام خارج ملعبه الأسبوع المقبل، من أجل التأهل إلى دور الثمانية، فيما بات يتعين على شاختار الفوز بفارق أربعة أهداف على الأقل لتفادي الخروج من المسابقة.