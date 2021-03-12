بعد 189 يوماً.. عقدة حمدالله تُكسر

استعاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله شهيته في تسجيل الأهداف بعدما هز شباك أهلي جدة مع فريقه النصر ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حمدالله هدف الفوز في اللقاء الذي جمع النصر مع مضيفه الأهلي على رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليقفز بالفريق إلى المركز السادس.

وعانى حمدالله منذ مطلع الموسم الحالي من تسجيل الأهداف، إذ سجل 3 فقط جاءت عن طريق ركلات جزاء كما أضاع 4، ليكون هدفه في الأهلي الذي يأتي من لعب مفتوح أي بعد مرور 189 يوما منذ آخر أهدافه من اللعب المفتوح الذي جاء في الرابع من سبتمبر الماضي أمام الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي.

ولم يشهد موسم حمدالله استقرارا بعدما تعرض إلى إصابات عضلية في أكثر من مناسبة دعته إلى السفر إلى بلاده قبل أن يغيب عن تسجيل الأهداف بإضاعته للجزائيات وغيرها.

وبالمقارنة مع المواسم الماضية مع فريقه النصر، فإن الهداف المغربي لحظ تأثيره هبوطا على مستوى عام، ففي موسم 2018 – 2019، وصل إجمالي تقييمه إلى 8.06 على مستوى موسم كامل، كما سجل حينها 33 هدفا من داخل منطقة الجزاء وآخر من خارجها وحينها قاد الفريق إلى منصة التتويج ببطولة الدوري. وفي الموسم اللاحق، سجل حمدالله تقييما بلغ 7.88 على مدار الموسم بعد إحرازه 29 هدفا، 27 من داخل منطقة العمليات و2 خارجها.