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مورينيو قبل مواجهة أرسنال: أنظر للأعلى وليس للأسفل

من مواجهة توتنهام الأخيرة

مورينيو قبل مواجهة أرسنال: أنظر للأعلى وليس للأسفل

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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رفض جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، اعتبار الغريم أرسنال تهديدا قبل قمة شمال لندن يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائلا إنه يركز فقط على الصعود بالجدول ولا ينظر إلى الأندية خلفه في الترتيب.

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 45 نقطة بفارق سبع نقاط عن أرسنال العاشر. وفاز توتنهام على غريمه 2-صفر في ديسمبر الماضي حين كان يحتل فريق مورينيو الصدارة.

لكن توتنهام ابتعد منذ ذلك الحين عن صراع اللقب ورغم أنه لم يفز بملعب أرسنال في الدوري منذ نوفمبر 2010 قال مورينيو إنه يتعامل مع القمة، التي تكون مشتعلة عادة، مثل أي مباراة عادية.

وأبلغ الصحفيين "أنظر للأعلى وليس للأسفل واذا كان أرسنال يتقدم علينا بسبع نقاط كنت سأتطلع إليه لكننا نتفوق عليه بسبع نقاط لذا لا أنظر إلى أسفل".

وأضاف "وفي نفس الوقت نفكر دائما في المباراة التالية واذا كنا سنواجه (أستون) فيلا أو نيوكاسل بدلا من أرسنال كنا سنلعب بنفس الشعور، لا يعنينا المنافس ولا ننشغل إن كانت قمة لندن. إنها مباراة بالدوري الممتاز ونقاتل على النقاط الثلاث وهذا ما نسعى لتحقيقه".

وبعد أن اكتفى بدور المطارد خلال سنوات نجح توتنهام في إنهاء الدوري متقدما على أرسنال في الترتيب خلال المواسم الأربعة الماضية.

وواصل المدرب البرتغالي "لا أريد السير في هذا الاتجاه وأنا فخور بالعمل في توتنهام وأشعر كل يوم بأنني في ناد كبير لكن بالنسبة للتنافس بيننا وبين أرسنال أريد أن أتعامل باحترام. "أرسنال فريق كبير ويتمتع بتاريخ كبير ويريد مثلنا بناء مستقبل أفضل واحترم ذلك بالتأكيد".

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