الاتحاد العراقي يعترض على تغيير جدول المباريات

قدمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الجمعة، اعتراضاً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي بعد تغيير جدول مباريات المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 المقرر إقامتها في البحرين بطريقة التجمع.

وطالبت الهيئة بخوض المباريات في التصفيات حسب الجدول المحدد سابقا والذي يلاقي فيه المنتخب العراقي هونغ كونغ ثم كمبوديا وبعدها إيران.

وقال هشام محمد المتحدث الإعلامي للهيئة التطبيعية إن المدرب كاتانيتش أبدى استغرابه الشديد من أن تكون فاتحة مباريات المنتخب أمام كمبوديا بينما الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق، أنها ستكون مع هونغ كونغ.

وزاد: لقد توافق رأي التطبيعية مع المدرب كاتانيتش وتم تقديم الاعتراض الرسمي إلى الاتحاد الآسيوي والمطالبة بضرورة العودة إلى جدول المباريات السابق لتحقيق العدالة بين جميع المنتخبات المشاركة في المجموعة".

وتابع أن الاتحاد الآسيوي قرر اختيار البحرين لاستضافة مجموعة المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 ، وحدد مواعيد مباريات المنتخب فيها إذ يلاعب كمبوديا في السابع من المقبل ويواجه هونغ كونغ في الحادي عشر من الشهر نفسه ويختتم مبارياته في التصفيات أمام إيران في الخامس عشر من يونيو".