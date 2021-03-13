بايرن يوسع فارق الصدارة إلى 5 نقاط

ابتعد فريق بايرن ميونخ بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ عبر الفوز على مضيفه فيردر بريمن 3 - 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى اكتسح فولفسبورغ ضيفه شالكه 5 - صفر وفاز يونيون برلين على ضيفه كولن 2 - 1 وماينز على ضيفه فرايبورغ 1 - صفر.

وتقدم ليون غوريتسكا بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 22 ثم أضاف سيرجي غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 67 فيما أحرز نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 86.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق خمس نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه انتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.