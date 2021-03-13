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بنزيمة يرفض تعثر الريال ويقوده لهزيمة إلتشي

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بنزيمة يرفض تعثر الريال ويقوده لهزيمة إلتشي

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مدريد - د ب أ

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سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد لقلب تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه إلتشي إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ديبورتفيو ألافيس مع قادش 1 - 1.

وتقدم إلتشي بهدف سجله دانييل كالفو في الدقيقة 61، وتعادل كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 73 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة ووهويسكا يوم الاثنين المقبل، وتوقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا هو الفوز الأول للريال بعد تعادلين متتاليين، وهو الفوز السابع عشر للريال في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية عشر لإلتشي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

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