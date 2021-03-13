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مانشستر يونايتد يبدأ محادثات تمديد عقد بايي

انتقل للفريق من فياريال

مانشستر يونايتد يبدأ محادثات تمديد عقد بايي

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مانشستر- رويترز

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قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إن ناديه بدأ محادثات لتمديد التعاقد مع مدافعه إيريك بايي القادم من ساحل العاج.

وكان بايي (26 عاما) انضم إلى يونايتد قادما من فياريال الإسباني مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في 2016 لكن الإصابات لاحقته ومنعته من اللعب بصورة منتظمة مع التشكيلة.

ورغم هذه الإصابات التي قلصت مشاركة بايي مع النادي إلى 100 مباراة منذ انضمامه فإن سولشاير يحرص على تمديد عقده الحالي مع يونايتد والذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقال سولشاير عن ذلك "بدأنا محادثات مع إيريك وممثليه، إيريك يحافظ على لياقته طوال الوقت وهو أكثر حماسا للاستمرار كما أنني سعيد جدا بمستوى أدائه".

وشارك بايي في ثماني مباريات في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي وكانت أخر مشاركة له مع فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس في الثالث من مارس الجاري.

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